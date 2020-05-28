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Факты / Происшествия

На Донбассе умер командир 1-й танковой бригады Юрий Межаков

28 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады Юрий Межаков.

Подполковник умер от остановки сердца, сообщили в штабе ООС.

Как отметили в командовании, умерший командир был настоящим офицером и профессионалом своего дела.

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Межаков пришел в 1-ю танковую бригаду в 2018 году. До этого он был начальником штаба 28-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, 27 мая российские боевики семь раз нарушали режим тишины и стреляли из запрещенных минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Также сбили беспилотник, который кружил над украинскими позициями.

Источник: Штаб ООС

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