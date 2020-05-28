28 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади Юрій Межаков.
Підполковник помер від зупинки серця, повідомили у штабі ООС.
Як наголосили в командуванні, померлий командир був справжнім офіцером та професіоналом своєї справи.
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Межаков прийшов у 1-у танкову бригаду у 2018 році. До цього був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади.
Нагадаємо, 27 травня російські бойовики сім разів порушували режим тиші та стріляли із заборонених мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Також збили безпілотник, який кружляв над українськими позиціями.