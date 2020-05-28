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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі помер командир 1-ї танкової бригади Юрій Межаков

28 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади Юрій Межаков.

Підполковник помер від зупинки серця, повідомили у штабі ООС.

Як наголосили в командуванні, померлий командир був справжнім офіцером та професіоналом своєї справи.

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Межаков прийшов у 1-у танкову бригаду у 2018 році. До цього був начальником штабу 28-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, 27 травня російські бойовики сім разів порушували режим тиші та стріляли із заборонених мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Також збили безпілотник, який кружляв над українськими позиціями.

Джерело: Штаб ООС

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