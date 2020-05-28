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Факты / Происшествия

В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, погиб человек

В Одесской области погиб мужчина, который разбирал снаряд времен Второй мировой войны у себя дома.

В полиции заявили, что он был “черным копателем” и интересовался поиском устаревшей взрывчатки и оружия.

Взрыв произошел в гараже. Из-под развалин полицейские достали еще несколько мин и других снарядов. Все найденные предметы забрали на ликвидацию.

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В Одесской области взорвался снаряд времен Второй мировой войны, погиб человек

фото: поліція

Случай зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований как Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай.

Как писали Факты ICTV, полиция Черкасской области совместно с силовиками КОРДа задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат и похитили более 400 тыс. гривен.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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