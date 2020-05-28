На Одещині вибухнув снаряд часів Другої світової війни, загинув чоловік

В Одеській області загинув чоловік, який розбирав снаряд часів Другої світової війни у себе вдома.

У поліції заявили, що він був “чорним копачем” і цікавився пошуками застарілої вибухівки та зброї.

Вибух стався у гаражі. З-під руїн поліцейські дістали ще декілька мін та інших снарядів. Усі знайдені предмети забрали на ліквідацію.

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Випадок зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань як Умисне вбивство із приміткою Нещасний випадок.

Як писали Факти ICTV, поліція Черкащини спільно із силовиками КОРДу затримали двох іноземців, які підірвали банкомат та викрали понад 400 тис. гривень.