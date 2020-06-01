50-летний киевлянин развращал и продавал интимные фото 13-летних девочек

Правоохранители задержали 50-летнего киевлянина, подозреваемого в развращении двух несовершеннолетних школьниц.

Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Человек систематически склонял 13-летних девочек к половому акту, заставлял употреблять алкоголь, демонстрировал ролики со сценами зоофилии и размещал интимные снимки школьниц на сайтах для взрослых.

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Задержанный познакомился с девочками в местном магазине, а уже потом начал приглашать их к себе домой.

Имея доступ к интимным фото школьниц, человек создал профиль на одном из сайтов знакомств, где от имени одной из девушек предлагал сексуальные услуги.

Правоохранители подготовили и передали сообщение о подозрении по ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Изготовление и распространение порнографии), ч. 3 ст. 303 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц) УКУ.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 2 месяца.

Другие обстоятельства и причастность задержанного к преступным действиям устанавливают полицейские.

Напомним, на днях в Николаевской области суд признал виновным отца, который насиловал родную дочь на протяжении нескольких лет. Дело начали рассматривать в декабре 2019 года: тогда девочка решилась рассказать об издевательствах отца школьному психологу.

Девочке диагностирована задержка в развитии, поэтому она училась в специализированной школе-интернате, а отец забирал ее домой на выходные. У него тоже подтвердились проблемы с психикой, однако этот факт не спас насильника от приговора суда. Следующие 13 лет он проведет за решеткой.

Источник: Прокуратура Києва