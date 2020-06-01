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Факты / Происшествия

Минера на мосту Метро в Киеве задержали

В Киеве силовики провели операцию по задержанию минера моста Метро.

Информацию уже подтвердили в патрульной полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, спецоперация длилась менее двух часов.

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1 июня около 14.00 в полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании моста Метро. Правоохранители перекрыли мост, движение транспорта и работу красной линии метро было приостановлено.

“Минер” находился на мосту с большим пакетом, из которого тянулся провод. Мужчина сообщил, что подрыва моста не будет, если ему организуют срочную встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Для задержания минера полиция ввела специальный план Гром.

Устанавливаются все причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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