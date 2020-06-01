У Києві силовики провели операцію із затримання мінера мосту Метро.

Інформацію вже підтвердили в патрульній поліції Києва.

Як повідомили правоохоронці, спецоперація тривала менше двох годин.

Читайте: Спецпризначенці оточили підходи до мосту Метро (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 червня близько 14.00 в поліцію Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування мосту Метро. Правоохоронці перекрили міст, рух транспорту та роботу червоної лінії метро призупинили.

“Мінер” перебував на мості з великим пакетом, з якого тягнувся провід. Чоловік повідомив, що підриву мосту не буде, якщо йому організують термінову зустріч із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Для затримання мінера поліція ввела спеціальний план Грім.

Наразі встановлюються усі причини та обставини надзвичайної події.