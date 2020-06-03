19-річна матір новонародженої дитини у Кривому Розі викинулася з вікна не заради самогубства, а щоб втекти з лікарні.

Нові подробиці інциденту на Дніпропетровщині доводять, що перед загибеллю дівчина телефоном обговорювала свою втечу від лікарів, однак не прорахувала, що палата розташована на четвертому поверсі.

За словами медиків, породілля часто виходила курити, а після опівночі зникла з палати. Спроба втечі з лікарні стала летальною.

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– Дівчина народила (прямо у машині швидкої допомоги) глибоко недоношену дитину, можливий термін вагітності – 30 тижнів. На обліку з вагітності не перебувала, у вагітності була не зацікавлена, – розповіла директор Криворізького пологового будинку №1 Лариса Васильєва.

Новонароджене немовля досі рятують реаніматологи місцевого перинатального центру. Хто батько дитини, поки невідомо.

– З моменту надходження дитина перебуває на штучній вентиляції легень, отримує усі необхідні медикаменти та процедури. Стан крайнього ступеня тяжкості, але стабільний, – повідомив анестезіолог відділення дитячої реанімації Криворізького перинатального центру Ігор Лісняк.

З ким дівчина говорила телефоном тієї ночі, з’ясовуватимуть правоохоронці.

– Місцева мешканка 2000 року народження померла внаслідок падіння з вікна 4 поверху пологового будинку. Від отриманих травм жінка померла на місці, – повідомила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.

Нагадаємо, про смерть 19-річної породіллі у Кривому Розі стало відомо 1 червня. Дівчина народила на дуже ранньому терміні, однак дитину вдалося врятувати, і наразі вона перебуває під наглядом медиків.

А молода матір, яка, за словами лікарів, не була зацікавлена у народженні дитини, за декілька годин після родів викинулася з вікна четвертого поверху та загинула на місці.