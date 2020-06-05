Прокурор плакала: у Запоріжжі няня подушкою задушила дитину

У Запоріжжі 50-річна няня подушкою задушила півторарічну дитину, яку їй батьки залишили для догляду.

Жінка, яка за освітою є медсестрою, організувала у свій квартирі приватний дитячий садок і понад рік набирала на виховання дітей за оголошенням.

Доглядаючи за півторарічною дівчинкою, няня примотала до її обличчя подушку, щоб та не кричала, а сама пішла займатися своїми справами. Через подушку на обличчі дитина захлинулася та померла.

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Батьки померлої дівчинки звернулися до поліції, ті стали розслідувати смерть дитини.

Злочинні дії няні зняла відеокамера. Відео знайшли та вилучили правоохоронці. Знаряддя вбивства, подушку, вони поки відшукати не можуть.

Сама ж няня своєї вини не визнає. А подушку, яку вона прив’язала до обличчя дитини, називає ортопедичним валиком, який мав вберегти дівчинку від падіння з ліжка.

Під час засідання та перегляду відео прокурору стало зле, жінка заплакала. Вона просила обрати няні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Вихователька просила домашній арешт. Але Шевченківський райсуд Запоріжжя відправив жінку на два місяці в СІЗО.

Якщо її провину доведуть, няні загрожує довічне ув’язнення. Жінка є матір’ю-одиначкою, сама виховує трьох дітей.

Ще одна моторошна історія вбивства дитини сталася на Прикарпатті. Мати задушила та спалила власну дитину через те, що та заважала їй спати.

Коли горе-матір зрозуміла, що вчинила, вирішила за допомогою батьків перекласти провину на чоловіка, який начебто викрав немовля.

Але поліції вдалося розібратися у справі.