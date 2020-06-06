В Коммунарском районе Запорожья загорелся один из цехов обувной фабрики Мида.
На месте происшествия около сотни местных, несколько бригад ГСЧС и правоохранители.
Огнем охватило последний этаж здания. Пожар быстро распространился на большой площади. Столб черного дыма видно даже из других районов города.
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Пока причина возгорания неизвестна, также нет информации о жертвах и пострадавших.
Компания Мида основана в 1992 году. У фабрики несколько оптовых складов в разных регионах Украины, а также 90 магазинов, работающих по франшизе. Также компания экспортирует свою продукцию в Беларусь, Израиль, Казахстан, Узбекистан, Польшу, Чехию, Канаду, США.
Пожар в Киеве
В Киеве произошел пожар на территории гостинично-ресторанного этно комплекса Хутор Дегтяри, что по адресу Дегтяревская, 62.
Довольно быстро спасателям удалось локализовать огонь и обезопасить от возгорания соседние здания.