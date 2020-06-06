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Демонстранты в Лондоне напали на конную полицию: есть пострадавшие

В Лондоне проходят протесты против расизма и произвола правоохранителей, в знак солидарности с американцами, которые вышли на улицы после убийства полицейскими Джорджа Флойда.

Для разгона митинга правоохранители задействовали конную полицию.

Во время протеста демонстранты кинули некий снаряд в сторону полицейских. Однако из лошадей сбросила своего наездника и начала убегать.

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В результате чего пострадал еще один полицейский, а также ранения получил один из демонстрантов, когда испуганная лошадь кинулась в толпу.

Корреспондент Sky News Марк Уайт рассказал: Очень серьезная эскалация беспорядков в Уайтхолле за пределами Даунинг-стрит.

Кроме того, в марше приняла участие американская певица Мадонна. В сети уже появились фото, как артистка идет с демонстрантами на костылях. К слову, на фото она без маски, так как переболела уже коронавирусом.

Протесты из-за смерти Джорджа Флойда

Протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. Во время задержания полицейские применили удушающий прием к американцу Джорджу Флойду, после чего он умер в реанимации.

Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве второй степени, грозит 40 лет тюрьмыИзначально его обвиняли в убийстве третьей степени.

Другим полицейским, которые причастны к убийству, также предъявили обвинение.

Изначально в США люди выходили на мирные протесты, однако уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки.

Кроме того, протестное движение против расизма и произвола правоохранителей прокатилось всем миром. На митинги вышли жители Австралии, Франции, Германии и Великобритании.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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