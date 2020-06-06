У Лондоні проходять протести проти расизму і свавілля правоохоронців, на знак солідарності з американцями, які вийшли на вулиці після вбивства поліцейськими Джорджа Флойда.

Для розгону мітингу правоохоронці задіяли кінну поліцію.

Під час протесту демонстранти кинули якийсь снаряд у бік поліцейських. Один з коней скинув свого наїзника і почав тікати.

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В результаті чого постраждав ще один поліцейський, а також поранення отримав один з демонстрантів, коли переляканий кінь кинувся у натовп.

Кореспондент Sky News Марк Вайт розповів: Дуже серйозна ескалація заворушень у Вайтхоллі за межами Даунінг-стріт.

Крім того, в марші взяла участь американська співачка Мадонна. У мережі вже з’явилися фото, як артистка йде з демонстрантами на милицях. До слова, на фото вона без маски, бо вже перехворіла коронавірусом.

Протести через смерть Джорджа Флойда

Протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. Під час затримання поліцейські застосували задушливий прийом до американця Джорджа Флойда, після чого він помер в реанімації.

Екс-поліцейському Дереку Шовіну, якого звинувачують у вбивстві другого ступеня, загрожує 40 років в’язниці. Спочатку його звинувачували у вбивстві третього ступеня.

Іншим поліцейським, які причетні до вбивства, також пред’явили звинувачення.

Спочатку в США люди виходили на мирні протести, однак уже через кілька днів вони переросли в масові заворушення.

Крім того, протесний рух проти расизму та свавілля правоохоронців прокотився всім світов. На мітинги вийшли жителі Австралії, Франції, Німеччини та Великої Британії.