За убийство Джорджа Флойда полицейский может сесть на 40 лет

Экс-полицейскому Дереку Шовину, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннесоте, могут дать 40 лет тюрьмы.

До этого ему предъявляли обвинение в убийстве третьей степени. Однако теперь Шовину ужесточили обвинение и переквалифицировали статью на убийство второй степени.

Полицейским, которые во время убийства находились с Шовином, также предъявили обвинение. Троим коллегам вменяют пособничество преступлению, поскольку они видели, что происходит, но не остановили коллегу. Более того, двое из них помогали Шовину держать Флойда.

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Также их обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства.

Полицейские были уволены, но пока находятся на свободе. Власти обещают арестовать их в течение суток.

25 мая в штате Миннесота Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Полицейский поставил колено на шею мужчине и прижимал, несмотря на его просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать. Позже Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

Судмедэкспертиза признала, что смерть Джорджа Флойда наступила в результате удушения.

Из-за смерти афроамериканца в США начались массовые протесты. Их поддержали ряд знаменитостей. В частности, Ариана Гранде, Эмили Ратаковски, Леброн Джеймс, Леди Гага, Владимир Кличко и многие другие.

Протесты переросли в поджоги, мародерство и вандализм. Люди громят магазины и жгут машины.

1 июня президент США Дональд Трамп обратился к американцам с требованием остановить акты насилия и ввел войска для контроля улиц.

Протесты проходят не только в США. 3 июня в Париже 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия.

Также 2 июня в сети был запущен флешмоб Blackout Tuesday с поддержкой кампании против дискриминации по цвету кожи. В соцсетях начали постить черный квадрат с призывами уменьшить уровень расизма.