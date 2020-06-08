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Факты / Происшествия

В Винницкой области нашли 514 боеприпасов времен Второй мировой войны

В Винницкой области в селе Спиченцы в Погребищецком районе нашли около 300 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

О находке сообщил местный житель во время прогулки в парковой зоне в селе Спиченци Погребищенского района.

ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожено 300 артснарядов калибра 45 мм, 213 артснарядов калибра 76 мм и одну минометную мину калибра 82 мм.

дснс

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Также во время проверки территории саперы ГСЧС нашли 102 боеприпаса. Их намерены уничтожить 8 июня.

Недавно в Запорожье злоумышленники планировали масштабный теракт в людном месте.

Они заложили в мусорный бак возле детской площадки взрывчатку. Бомба должна была сработать после телефонного звонка.

В Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся военный автомобиль КрАЗ.

Источник: ГСЧС

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