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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині знайшли 514 боєприпасів часів Другої світової війни

У Вінницькій області в селі Спиченці в Погребищенського району знайшли близько 300 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про знахідку повідомив місцевий житель під час прогулянки в парковій зоні в селі Спіченці Погребищенського району.

ГУ ГСЧС України в Вінницькій області знищено 300 артснарядів калібру 45 мм, 213 артснарядів калібру 76 мм та одну мінометну міну калібру 82 мм.

дснс

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Також під час перевірки території сапери ГСЧС знайшли 102 боєприпасів. Їх планують знищити 8 червня.

Нещодавно в Запоріжжі зловмисники планували масштабний теракт в людному місці.

Вони заклали в сміттєвий бак біля дитячого майданчика вибухівку. Бомба мала спрацювати після телефонного дзвінка.

У Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації загорівся військовий автомобіль КрАЗ.

Джерело: ДСНС

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