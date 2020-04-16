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Факты / Происшествия

На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами

В Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся военный автомобиль КрАЗ.

В кузове автомобиля были боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

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  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
  • На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами
На Херсонщине загорелся и взорвался военный автомобиль с боеприпасами / 5 фотографий

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 УК Украины).

Ранее Факты ICTV писали, что в Донецкой области во время учений взорвался миномет. В результате взрыва погиб военный, еще восемь ранены.

Фото: ГБР

Источник: ГБР

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