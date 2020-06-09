Вибух квартири в Новомосковську: подробиці

Вранці 9 червня вибухнула квартира, яка знаходиться на вулиці Гетьманській в Новомосковську Дніпропетровської області.

Повідомлення до ДСНС надійшло о 5.41. Власником квартири є місцевий житель 1981 року народження. Його госпіталізували з опіками I-II ступеня. Чоловік знаходиться в неконтактному стані.

У поліції розповіли, що в квартирі був знайдений мобільний телефон, який підтвердив, що причиною вибуху стала спроба самогубства.

Читайте: Трагедія у Харкові: жінка з немовлям випали з 19-го поверху

Експерти заявили, що вибух стався в результаті витоку газу.

Було встановлено, що спочатку в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку стався вибух, а після пожежа.

З квартири на четвертому поверсі був врятований семирічний хлопчик.

Вогонь знищив все майно. Також зруйнована стіна з сусідньою квартирою і пошкоджений фасад балкона на поверх вище.

Пожежа була ліквідована через годину.











Спроба самогубства: у Новомосковську чоловік підірвав свою квартиру / 3 фотографии

Самогубство в Полтавській області

У Полтавській області застрелився керівник обласного еколого-натуралістичного центру для школярів Віталій Бедніна. Чоловік залишив передсмертну записку, в якій він просив вибачення і вказав паролі від своїх банківський карт.

За словами його заступника, він говорив, що довго працювати не буде, але колеги не звернули уваги на його слова.