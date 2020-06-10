В Черновицкой области полиция задержала мужчину, который пытался ограбить дом. Во время побега он стрелял в полицейских.

В МВД сообщили, что нападающий проник в дом через окно подвала. Когда он услышал фразу Работает полиция, то сразу попытался убежать и начал стрелять в сторону спецназовцев.

Двое из них получили огнестрельные ранения. Чтобы задержать нападавшего, полицейским пришлось применить оружие, правонарушитель получил ранение бедра.

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В Черновицкой области мужчина устроил стрельбу во время задержания — ранены двое полицейских / 4 фотографии

Мужчина и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Известно, что подозреваемому 36 лет, он гражданин другой страны. В 2010 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области, в частности, разбойного нападения.

Мужчину задержали, полиция начала расследование в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Стрельба на остановке

В Николаеве две компании устроили стрельбу на остановке общественного транспорта.

Ссора вспыхнула между двумя нетрезвыми компаниями. Сначала они начали драться, а потом раздалось семь выстрелов.

Ранения получили двое участников стрельбы, но заявление в полицию друг на друга писать отказались.

Фото: МВД