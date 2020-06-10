У Чернівецькій області поліція затримала чоловіка, який намагався пограбувати будинок. Під час втечі він стріляв у правоохоронців.

У МВС повідомили, що нападник проник до будинку через вікно підвалу. Коли він почув фразу Працює поліція, то відразу спробував втекти та почав стріляти у бік спецпризначенців.

Двоє з них отримали вогнепальні поранення. Щоб затримати нападника, поліцейським довелося застосувати зброю, правопорушник отримав поранення стегна.

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У Чернівецькій області чоловік влаштував стрілянину під час затримання – поранені двоє поліцейських / 4 фотографии

Чоловік і поліцейські перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

Відомо, що підозрюваному 36 років, він громадянин іншої країни. У 2010 році був засуджений до 11 років позбавлення волі за скоєння тяжких злочинів на території Одеської області, зокрема, розбійного нападу.

Чоловіка затримали, поліція розпочала розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 КК України.

Стрілянина на зупинці

У Миколаєві дві компанії влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту.

Сварка спалахнула між двома нетверезими компаніями. Спершу вони почали битися, а потім пролунало сім пострілів.

Поранення отримали двоє учасників стрілянини, але заяву до поліції один на одного писати відмовились.

Фото: МВС