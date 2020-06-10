Прокуратура Одеської області за викрадення та зґвалтування 8-річного хлопчика засудила зловмисника на 12 років позбавлення волі.

Іллічівський міський суд призначив 31-річному мешканцю Чорноморська таке покарання за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 152 (Зґвалтування) КК України. Його визнали винним у викраденні, знущанні, зґвалтуванні із заподіянням фізичних страждань малолітнього хлопчика.

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– Так, за принципової позиції прокурорів відділу ювенальної юстиції прокуратури Одеської області 31-річного мешканця Чорноморська визнано винним у викраденні, із заподіянням фізичних страждань, та зґвалтуванні малолітньої дитини, – йдеться у повідомленні прокуратури Одеської області.

Слідством було встановлено, що у липні 2018 року чоловік викрав 8-річного хлопчика з дитячого майданчика та повів до себе додому, де і скоїв злочин щодо дитини.

Тоді, за словами матері, хлопчик вийшов на вулицю та через декілька хвилин перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Працівники поліції відразу розпочали пошуки дитини. За годину особу чоловіка було встановлено та затримано. У його квартирі правоохоронці знайшли розшукуваного хлопчика.

Джерело: Прокуратура Одеської області