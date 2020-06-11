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Факты / Происшествия

В Кропивницком священник-вандал разрыл могилу монаха

На Лелековском кладбище в Кропивницком священник раскопал могилу другого прислужника церкви, который умер 15 дней назад.

Мужчина попросил лопату в прохожих и начал выкапывать гроб.

Свидетели инцидента не смогли остановить священника. Они вызвали полицию.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители остановили и задержали вандала.

Они выяснили, что нарушитель является клириком Кировоградской епархии, живет и служит в поселке Крымки. Всегда тщательно выполнял свои обязанности.

Накануне события попросился в отпуск, который объяснил необходимостью лечить своего ребенка. Есть предположение, что священник не справился с психологической и эмоциональной нагрузками.

Полиция открыла уголовное производство. Сейчас священник находится в психиатрической больнице.

В селе Потуторов Тернопольской области от коронавируса умер священник.

Через распространение инфекции в Украине запретили проводить службы, но священнослужитель нарушил правило.

Он тайно собирал людей в частном доме.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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