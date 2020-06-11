В Кропивницком священник-вандал разрыл могилу монаха

На Лелековском кладбище в Кропивницком священник раскопал могилу другого прислужника церкви, который умер 15 дней назад.
Мужчина попросил лопату в прохожих и начал выкапывать гроб.
Свидетели инцидента не смогли остановить священника. Они вызвали полицию.
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Прибывшие на место происшествия правоохранители остановили и задержали вандала.
Они выяснили, что нарушитель является клириком Кировоградской епархии, живет и служит в поселке Крымки. Всегда тщательно выполнял свои обязанности.
Накануне события попросился в отпуск, который объяснил необходимостью лечить своего ребенка. Есть предположение, что священник не справился с психологической и эмоциональной нагрузками.
Полиция открыла уголовное производство. Сейчас священник находится в психиатрической больнице.
В селе Потуторов Тернопольской области от коронавируса умер священник.
Через распространение инфекции в Украине запретили проводить службы, но священнослужитель нарушил правило.
Он тайно собирал людей в частном доме.