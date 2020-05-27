Служба без масок. В Ивано-Франковске священник заплатит 34 тыс. грн штрафа

Священника УПЦ МП в Одессе суд оштрафовал на 34 тыс. грн за проведение литургии в карантин.
21 апреля он провел службу без соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Священник на заседание суда не пришел, но прислал письменные объяснения.
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В них он отметил, что в тот день проводилась литургия, где собралось 20 прихожан. Из них 6-8 находились в храме, а остальные на улице.
О том, что прихожане должны были без масок, ему было известно. Священник признал свою вину.
Как писали Факты ICTV, в Киево-Печерской лавре заболели коронавирусом все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.