У Кропивницькому священик-вандал розрив могилу монаха

На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому священник розкопав могилу іншого прислужника церкви, який помер 15 днів тому.

Чоловік попросив лопату у перехожих і почав викопувати домовину.

Свідки інциденту не змогли зупинити священника. Вони викликали поліцію.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, зупинили і затримали вандала.

Вони зясували, що порушник є кліриком Кіровоградської єпархії, живе і служить у селищі Кримки. Завжди старанно виконував свої обов’язки.

Напередодні події попросився у відпустку, яку пояснив необхіднустю лікувати свою дитину. Є припущення, що священник не впорався з психологічним та емоційним навантаженнями.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Нині священник перебуває у психіатричній лікарні.

У селі Потуторів Тернопільської області від коронавірусу помер священик.

Через поширення інфекції в Україні заборонили проводити служби, але священнослужитель порушив правило.

Він таємно збирав людей у приватному будинку.