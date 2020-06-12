Сотрудники Киевтранспарксервиса устроили рейд на нелегальных парковщиков. Возле Бессарабского рынка столицы поймали аферистов, которые собирали деньги.

На них коммунальщики вызвали полицейских. Перед патрульными нелегал разыграл настоящую комедию, мол, он просто помог водителям.

— Я просто дома без хлеба сижу. Я просто помогаю людям и все, — заявлял копам горе-парковщик.

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Пока патрульные решали, что делать с парковщиком-мошенником, тот просто убежал. Но копы за ним не гонятся.

— Кто их будет искать? Найдем, они завтра здесь будут, послезавтра. Каждый день здесь. Потом понесут ответственность, — рассказал инспектор патрульной полиции Киева Василий Харковенко.

В то же время настоящие инспекторы выписывают водителям штрафы за парковку у не разрешенных местах. Потому 20 грн, которые они заплатили самозванцу, не является платой за парковку.

Проблеми Киевтранспарксервиса

— 57 штук паркоматов у нас закончилось срок эксплуатации. Для их модернизации средств надо больше чем для установления новых, — заявил и.о. директора Киевтранспарксервиса Анатолий Свирид.

На закупку новых терминалов не хватает денег. Поэтому ситуация с парковкой в ​​столице остается катастрофической.

Паркоместа, которые захвачены ресторанами, Киевтранспарксервис надеется вернуть через суд.

Также надеются, что и полиция не будет стоять в стороне — и они вместе не будут давать жизнь мошенникам, которые незаконно собирают деньги с водителей.

Эвакуация авто из-за неправильной парковки

В Киеве июле 2019 работает эвакуация неправильно припаркованных авто. Нарушителям выписывают штрафы, а если автомобиль препятствует движению общественного транспорта или пешеходов, то его эвакуируют.

Инспекторы по парковке делают фото- и видеофиксацию и прикрепляют материалы в протокол. Съемка производится в ручном режиме на смартфон Sigma со специальной программой, которая автоматически определяет время и локацию.

Владельцам автомобилей, которые не оплатили место парковки, выписывают штраф.