Співробітники Київтранспарксервісу влаштували рейд на нелегальних паркувальників. Біля Бессарабського ринку столиці спіймали аферистів, які збирали гроші.

На них комунальники викликали поліцейських. Перед патрульними нелегал розіграв справжню комедію, мовляв, він просто допомагав водіям.

– Я просто вдома без хліба сиджу. Я просто допомагаю людям і все, – заявляв копам горе-паркувальник.

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Доки патрульні вирішували, що робити з паркувальником-шахраєм, той просто втік. Але копи за ним не погналися.

– Хто їх буде шукати? Знайдемо, вони завтра тут будуть, післязавтра. Щодня тут. Потім понесуть відповідальність, – розповів інспектор патрульної поліції Києва Василь Харковенко.

Водночас справжні інспектори виписують водіям штрафи за паркування у не дозволених місцях. Бо 20 грн, які вони заплатили самозванцю, не є платою за паркування.

Проблеми Київтранспарксервісу

– 57 штук паркоматів у нас закінчилося термін експлуатації ,який був 7 років. Для їх модернізації коштів треба більше чим для встановлення нових, – заявив в.о. директора Київтранспарксервісу Анатолій Свирид.

На закупівлю нових терміналів бракує грошей. Тому ситуація з паркуванням у столиці залишається катастрофічною.

Паркомісця, які захоплені ресторанами, Київтранспарксервіс сподівається повернути через суд.

Також сподіваються, що й поліція не стоятиме осторонь – і вони разом не даватимуть життя шахраям, які незаконно збирають гроші з водіїв.

Евакуація авто через неправильне паркування

У Києві з липня 2019 року працює евакуація неправильно припаркованих авто. Порушникам виписують штрафи, а якщо автомобіль перешкоджає руху громадського транспорту або пішоходів, то його евакуйовують.

Інспектори з паркування роблять фото- і відеофіксацію та прикріплюють матеріали до протоколу. Зйомка проводиться в ручному режимі на смартфон Sigma зі спеціальною програмою, яка автоматично визначає час і локацію.

Власникам автомобілів, які не оплатили місце паркування, виписують штраф.