Близкие родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не собираются прощать актера.

Об этом сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

— Семья слышала извинения Ефремова, но считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты, — сообщил Александр Добровинский.

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Кроме того, родственники погибшего отказались от денежной компенсации и требуют справедливого наказания для актера.

Накануне Михаил Ефремов записал видеообращение, во время которого извинился перед семьей Сергея Захарова.

8 июня на Смоленской площади в Москве Jeep Cherokee, за рулем которого находился российский актер Михаил Ефремов, влетел в автомобиль Lada.

В результате ДТП водитель Lada получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

Актер был пьян, а до этого несколько раз нарушал ПДД, превышая скорость. Суд избрал для актера мера пресечения — домашний арест. Если его вину докажут, ему грозит 12 лет тюрьмы.