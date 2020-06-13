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Не пробачили: сім’я загиблого у ДТП не візьме компенсацію Єфремова

Близькі родичі Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю Михайла Єфремова, не збираються вибачати актора.

Про це повідомив адвокат сім’ї Олександр Добровінський.

– Сім’я чула вибачення Єфремова, але важає їх запізнілими. Отже, вибачення сім’єю де-факто не прийняті, – повідомив Олександр Добровінський.

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Крім того, родичі загиблого відмовилися від грошової компенсації і вимагають справедливого покарання для актора.

Напередодні Михайло Єфремов записав відеозверення, під час якого вибачився перед сім’єю Сергія Захарова.

8 червня на Смоленській площі у Москві Jeep Cherokee, за кермом якого перебував російський актор Михайло Єфремов, влетів у автомобіль Lada.

У результаті ДТП водій Lada отримав несумісні з життям травми та помер у лікарні.

Актор був напідпитку, а до цього кілька разів порушував ПДР, перевищуючи швидкість. Суд обрав для актора запобіжний захід – домашній арешт. Якщо його провину доведуть, йому загрожує 12 років в’язниці.

Джерело: ТАСС

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