У Сєвєродонецьку потонув чоловік разом з дитиною

В озері Чисте, що у місті Сєвєродонецьк, рятувальники виявили тіло чоловіка і його дев’ятирічного сина.

Інформація рятувальникам надійшла ще увечері 13 червня.

– Після прибуття до місця виклику, за словами очевидців рятувальники встановили, що чоловік 1987 року народження разом з сином 2011 року народження купалися в озері і так і не виринули з води, – повідомили у ДСНС Луганської області.

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Майже через півтори години пошуків водолази з дна озера дістали тіла чоловіка і дитини.

Човен на Харківщині

10 червня 9-річний хлопчик втопився під час катання на човні на очах його старшого брата та сестри.

Діти взяли з дому дерев’яний човен та плавали ним річкою без нагляду батьків.

У човні були дірки і через деякий час він пішов під воду.