В селе Морозовка Житомирской области сосед выстрелил в женщину из винтовки, попав в глаз.

Мужчина говорит, что сделал это случайно. Мол, вышел на крыльцо с винтовкой, чтобы попасть в соседского кота, чтобы тот не мешал жить. Но так случилось, что из двадцати метров попал не в животное, а в соседку, которая стояла под деревом.

Мужчине 65 лет, он опытный охотник. Уверяет, что винтовку специально одолжил у товарища, чтобы разогнать соседских собак и котов.

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Но пострадавшая говорит, что в момент выстрела сосед ее видел и даже слышал, потому что они ссорились. Мужчине не понравилось, что она жгла свой мусор в бочке. Поэтому он залил все водой, а затем — взялся за оружие.

Между тем в голове раненной до сих пор остается пуля. Медики пока не могут ее извлечь.

Полиция уже забрала оружие на экспертизу. Если докажут, что ранение было случайным, то мужчине могут присудить исправительные работы или ограничение свободы до двух лет.

Из-за конфликта похожая ситуация произошла в Киевской области. Там водитель выстрелил в лицо пешеходу.

Все потому, что когда пострадавший переходил дорогу, водитель автомобиля Hyundai не уступил ему.