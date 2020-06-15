У селі Морозівка Житомирської області сусід вистрілив у жінку з гвинтівки, поціливши о око.

Чоловік говорить, що зробив це випадково. Мовляв, вийшов на ґанок із гвинтівкою, щоб поцілити у сусідського кота, аби той не заважав жити. Але так сталося, що з двадцяти метрів влучив не у тварину, а у сусідку, яка стояла під деревом.

Чоловікові 65 років, він досвідчений мисливець. Запевняє, що гвинтівку спеціально позичив у товариша, щоб розігнати сусідських собак і котів.

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Але постраждала говорить, що в момент пострілу сусід її бачив і навіть чув, бо вони сварилися. Чоловіку не сподобалося, що вона палила своє сміття у діжці. Тому він залив усе водою, а потім – узявся за зброю.

Тим часом у голові пораненої досі залишається куля. Медики поки не можуть її витягти.

Поліція вже забрала зброю на експертизу. Якщо доведуть, що поранення було випадковим, то чоловікові можуть присудити виправні роботи або обмеження волі до двох років.

Через конфлікт схожа ситуація сталася у Київській області. Там водій вистрілив в обличчя пішоходу.

Все через те, що коли постраждалий переходив дорогу, що водій автомобіля Hyundai не поступився йому.