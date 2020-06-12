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Факты / Происшествия

В Киевской области подстрелили депутата

В селе Княжичи Киевской области подстрелили депутата Броварского районного совета.

Депутат получил ранения из-за конфликта с односельчанином. Известно, что перепалка между мужчинами возникла из-за поведения детей.

Сосед выстрелил в депутата несколько раз. У него диагностировали огнестрельное ранение ног.

Правоохранители прибыли на место спустя пять минут и изъяли у мужчины газовое оружие, которое было переделано в травматическое. Его отправили на экспертизу.

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По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Депутату выдали постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень полученных ранений. По ее результатам будет приниматься квалификация и стрелку объявят о подозрении.

  • Стрельба в Киевской области: подстрелили депутата
  • Стрельба в Киевской области: подстрелили депутата
  • Стрельба в Киевской области: подстрелили депутата
  • Стрельба в Киевской области: подстрелили депутата
В Киевской области подстрелили депутата / 2 фотографии

Похожий случай прозошел 7 июня. В результате конфликта на автозаправке в Житомирском районе пострадал народный депутат из фракции Слуга народа Юрий Заславский.

Очевидцы рассказали, что между двумя мужчинами возник конфликт и началась драка. После этого депутат упал и потерял сознание. Заславский получил многочисленные ссадины и царапины лица, но от госпитализации отказался.

Также известно, что он будет проходить судмедэкспертизу.

Источник: Нацполиция

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