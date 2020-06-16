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Насиловал и заставлял смотреть порно: в Одессе отец четыре года издевался над детьми

В Одессе осудили мужчину, который на протяжении четырех лет разными способами насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и пасынка.

Выяснилось, что он делал это, когда матери детей не было дома. Мужчина начал насиловать пасынка, когда тому было пять лет. Он запрещал говорить матери о том, что происходит, и заставлял смотреть видео порнографического характера.

Перед своей шестилетней дочерью мужчина обнажал половые органы и применял действия насильственного характера. При изнасиловании он нанес ее телесные повреждения. После этого мальчик позвонил матери, и рассказал о том, что происходит, когда ее нет дома.

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Женщина обратилась в полицию, однако мужчина все опровергает. По его словам, это все не правда и она его оговаривает.

Супруги регулярно ссорились из-за того, что мужчина не работал.

Суд в Одессе признал мужчину виновным. За преступление его приговорили к лишению свободы на 13,5 лет. Также он должен выплатить за моральный ущерб детям по 150 тыс. грн.

В декабре 2019 года в Николаевской области задержали мужчину по подозрению в насиловании своей дочери на протяжении нескольких лет. Все обнаружилось, когда девочка рассказала об изнасиловании школьному психологу.

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