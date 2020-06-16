В Одесі засудили чоловіка, який протягом чотирьох років різними способами ґвалтував свою неповнолітню дочку і пасинка.

З’ясувалося, що він робив це, коли матері дітей не було вдома. Чоловік почав ґвалтувати пасинка, коли тому було п’ять років. Він забороняв говорити матері про те, що відбувається, і змушував дивитися відео порнографічного характеру.

Перед своєю шестирічною дочкою чоловік оголював статеві органи, і застосовував дії насильницького характеру. При зґвалтуванні він завдав її тілесні ушкодження. Після цього хлопчик зателефонував матері, і розповів про те, що відбувається, коли її немає вдома.

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Жінка звернулася в поліцію, проте чоловік все спростовує. За його словами, це все не правда і вона його обмовляє.

Подружжя регулярно сварилися через те, що чоловік не працював.

Суд в Одесі визнав чоловіка винним. За злочин його засудили до позбавлення волі на 13,5 років. Також він повинен виплатити за моральну шкоду дітям по 150 тис. грн.

У грудні 2019 року в Миколаївській області затримали чоловіка за підозрою в ґвалтуванні своєї дочки протягом кількох років. Все виявилося, коли дівчинка розповіла про зґвалтування шкільному психологу.