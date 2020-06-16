PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Умершего в больнице волонтера Паныча обокрал дворник

Правоохранители нашли мобильный телефон умершего в больнице волонтера Виталия Паныча.

Оказалось, что вещи волонтера украл 52-летний дворник этой больницы, который помогал перевозить тело в морг.

Злоумышленник завладел телефоном, когда аппарат лежал на подоконнике палаты.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте: Украл пасхальный хлеб: в Кировоградской области вооруженный мужчина ограбил храм

Смерть Паныча и кража телефона

7 июня Паныча доставили в реанимацию с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. Мужчина ушел из жизни через несколько часов.

Позже родные волонтера сообщили в полицию о краже документов, денег и мобильного телефона, которые принадлежали умершему.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх