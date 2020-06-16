Умершего в больнице волонтера Паныча обокрал дворник

Правоохранители нашли мобильный телефон умершего в больнице волонтера Виталия Паныча.

Оказалось, что вещи волонтера украл 52-летний дворник этой больницы, который помогал перевозить тело в морг.

Злоумышленник завладел телефоном, когда аппарат лежал на подоконнике палаты.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Смерть Паныча и кража телефона

7 июня Паныча доставили в реанимацию с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. Мужчина ушел из жизни через несколько часов.

Позже родные волонтера сообщили в полицию о краже документов, денег и мобильного телефона, которые принадлежали умершему.

Источник: Прокуратура Киева