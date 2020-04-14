Украл пасхальный хлеб: в Кировоградской области вооруженный мужчина ограбил храм

В Кировоградской области неизвестный с оружием зашел в храм одной из религиозных общин и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб.
Полиция задержала грабителя менее чем за час.
Им оказался 38-летний местный житель, имевший судимость за совершение имущественных преступлений.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 УКУ — Разбой. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
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