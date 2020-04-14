Украл пасхальный хлеб: в Кировоградской области вооруженный мужчина ограбил храм

В Кировоградской области неизвестный с оружием зашел в храм одной из религиозных общин и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб.

Полиция задержала грабителя менее чем за час.

Им оказался 38-летний местный житель, имевший судимость за совершение имущественных преступлений.

Читайте: В разгар карантина: в Николаеве мародеры ограбили шоу-рум

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 УКУ — Разбой. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Ранее мы рассказывали, как защитить свой дом от грабителей во время карантина.