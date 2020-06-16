Померлого у лікарні волонтера Панича обікрав двірник

Правоохоронці знайшли мобільний телефон померлого у лікарні волонтера Віталія Панича.

Виявилося, що речі волонтера вкрав 52-річний двірник цієї лікарні, який допомагав перевозити тіло в морг.

Зловмисник заволодів телефоном, коли апарат лежав на підвіконні палати.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка) і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Смерть Панича і крадіжка телефону

7 червня Панича доставили до реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю. Чоловік пішов із життя через декілька годин.

Пізніше рідні волонтера повідомили до поліції про викрадення документів, грошей і мобільного телефону, які належали померлому.

Джерело: Прокуратура Києва