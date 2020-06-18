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Факти / Надзвичайні події

Мати знайшла тіло сина в коридорі: у Києві чоловік зарізав брата

У Києві чоловік зарізав молодшого брата під час сварки. Він не став нікуди тікати і здався поліції.

Мати братів розповіла, що вони були дуже дружні і не розуміє, що могло статися.

Під час вбивства вона перебувала вдома і вже збиралася спати. Жінка почула крик сина і вибігла з кімнати. У коридорі вона знайшла закривавлене тіло.

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За її словами, ніж потрапив в аорту, тому смерть настала моментально. Рана була не більше 10 мм.

Причина сварки невідома, але чоловіки випивали в цей час.

Брати жили з матір’ю і ніде не працювали.

Чоловікові за вбивство загрожує до 12 років позбавлення волі.

Схожа історія сталася в селі Соколівка на Черкащині в березні. Між двома братами сталася сварка, яка призвела до розправи старшого над молодшим.

Брати жили в одному будинку і часто билися і сварилися через любов 30-річного чоловіка до алкоголю.

Після сварки старший брат не витримав, схопив ніж і завдав родичу кілька смертельних ударів ножем.

Джерело: Надзвичайні новини

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