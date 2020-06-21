Взрыв на Позняках мог произойти из-за взрывного устройства.
Такую версию озвучил глава МВД Арсен Аваков, который находится на месте происшествия.
— Взрывотехники взяли образцы материалов, им нужно 30-40 минут, чтобы озвучить результаты, — заявил министр.
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Второй главной версией взрыва является утечка бытового газа.
По состоянию на 12.00 из здания эвакуированы все жители. Спасатели достали из-под завалов трех человек, которых госпитализировали в больницу скорой помощи.
Не исключается угроза дальнейшего обрушения дома.
Взрыв на Позняках
О взрыве в жилом 10-этажном доме на улице Крушельницкой стало известно в 10.00 в воскресенье, 21 июня.
В результате взрыва больше всего пострадали 4, 5, 6, 7 и 8 этажи: специалисты прогнозируют, что дом нужно будет разбирать.
В течение недели в доме продолжались демонтажные работы по снятию газовых счетчиков.
На месте работают спасатели, полиция и медики, также приехали чиновники, в частности мэр Киева Виталий Кличко и внутренних дел Арсен Аваков.