Вибух на Позняках міг статися через вибуховий пристрій.
Таку версію озвучив глава МВС Арсен Аваков, який перебуває на місці події.
– Вибухотехніки взяли зразки матеріалів, їм потрібно 30-40 хвилин, щоб озвучити результати, – заявив міністр.
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Другою головною версією вибуху є витік побутового газу.
Станом на 12.00 із будинку евакуйовано усіх мешканців. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, яких госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.
Не виключається загроза подальшого обвалення будинку.
Вибух на Позняках
Про вибух у житловому 10-поверховому будинку на вулиці Крушельницької стало відомо о 10.00 в неділю, 21 червня.
Внаслідок вибуху найбільше постраждали 4, 5, 6, 7 та 8 поверхи: фахівці прогнозують, що будинок потрібно буде розбирати.
Впродовж тижня у будинку тривали демонтажні роботи із зняття газових лічильників.
На місці працюють рятувальники, поліція та медики, також приїхали високопосадовці, зокрема мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.