PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Причиною міг бути вибуховий пристрій – Аваков про вибух на Позняках

Вибух на Позняках міг статися через вибуховий пристрій.

Таку версію озвучив глава МВС Арсен Аваков, який перебуває на місці події.

– Вибухотехніки взяли зразки матеріалів, їм потрібно 30-40 хвилин, щоб озвучити результати, – заявив міністр.

Читайте: Вибух у житловому будинку на Позняках – відео

Другою головною версією вибуху є витік побутового газу.

Станом на 12.00 із будинку евакуйовано усіх мешканців. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, яких госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Не виключається загроза подальшого обвалення будинку.

Вибух на Позняках

Про вибух у житловому 10-поверховому будинку на вулиці Крушельницької стало відомо о 10.00 в неділю, 21 червня.

Внаслідок вибуху найбільше постраждали 4, 5, 6, 7 та 8 поверхи: фахівці прогнозують, що будинок потрібно буде розбирати.

Впродовж тижня у будинку тривали демонтажні роботи із зняття газових лічильників.

На місці працюють рятувальники, поліція та медики, також приїхали високопосадовці, зокрема мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка