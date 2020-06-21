Вибух на Позняках міг статися через вибуховий пристрій.

Таку версію озвучив глава МВС Арсен Аваков, який перебуває на місці події.

– Вибухотехніки взяли зразки матеріалів, їм потрібно 30-40 хвилин, щоб озвучити результати, – заявив міністр.

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Другою головною версією вибуху є витік побутового газу.

Станом на 12.00 із будинку евакуйовано усіх мешканців. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, яких госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Не виключається загроза подальшого обвалення будинку.

Вибух на Позняках

Про вибух у житловому 10-поверховому будинку на вулиці Крушельницької стало відомо о 10.00 в неділю, 21 червня.

Внаслідок вибуху найбільше постраждали 4, 5, 6, 7 та 8 поверхи: фахівці прогнозують, що будинок потрібно буде розбирати.

Впродовж тижня у будинку тривали демонтажні роботи із зняття газових лічильників.

На місці працюють рятувальники, поліція та медики, також приїхали високопосадовці, зокрема мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.