У Києві на вулиці Шолом-Алейхема з вікна багатоповерхівки випала шестирічна дитина.

Вночі до поліції надійшло повідомлення, що з вікна впала малолітня дитина. Непритомного хлопчика госпіталізували до лікарні з травмами.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину з’ясували, що в квартирі, де мешкає дитина, знаходились мати та її друзі. Вони були в стані алкогольного сп’яніння.

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Спочатку компанія казала, що дитина сама випала з вікна. Однак з’ясувалося, що хрещений батько хлопчика бив його. Свідок пояснив що бачив, як до кімнати заходив чоловік, а після цього виніс його з травмами та безпритомного.

Також в кімнаті були знайдені сліди крові. За скоєний злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, він затриманий.

У постраждалої дитини також є старший брат, якому дев’ять років. Однак за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей дитину тимчасово вилучили. Наразі він під наглядом лікарів.

Нещодавно у Дніпрі безхатченко зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика, над яким знущався усю ніч.

Батьки повідомили про зникнення дитини у поліцію: після годин розшуків тіло хлопчика було знайдене у покинутій будівлі на території психіатричної лікарні.