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Факты / Происшествия

Экс-следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска — ГБР

Бывшему следователю Голосеевского управления полиции ГУ Национальной полиции в Киеве, который во время обыска изъял 1,2 млн грн и потерял их, сообщили о подозрении.

Следствие установило, что в 2018 году экс-правоохранитель изъял средства на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства, но не предпринял действий для надлежащего хранения вещественных доказательств.

Решается вопрос об избрании бывшему следователю, которому инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК, меры пресечения.

Из-за потери 1,2 млн грн, которые был вещдоками, экс-правоохранителю грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Также санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет и возможный штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Главу Кировоградской ОГА задержали за вымогательство взятки

Национальное антикоррупционное бюро задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и местного чиновника, подозревая их в том, что они требовали у одного из областных чиновников 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности.

Взяточников поймали с поличным при получении второго транша в 250 тыс. грн. Первую часть неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн они получили ранее.

Источник: ГБР

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