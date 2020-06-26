Екс-слідчий втратив 1,2 млн грн, які вилучив під час обшуку – ДБР

Колишньому слідчому Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в Києві, який під час обшуку вилучив 1,2 млн грн і втратив їх, повідомили про підозру.

Слідство встановило, що в 2018 році екс-правоохоронець вилучив кошти на одному з підприємств у рамках досудового розслідування кримінального провадження, але не вжив дій для належного зберігання речових доказів.

Вирішується питання про обрання колишньому слідчому, якому інкримінують злочин за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК, запобіжного заходу.

Через втрату 1,2 млн грн, які було речдоками, екс-правоохоронцю загрожує від 2 до 5 років в’язниці.

Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років та можливий штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Главу Кіровоградської ОДА затримали за вимагання хабара

Національне антикорупційне бюро затримало голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і місцевого чиновника, підозрюючи їх у тому, що вони вимагали в одного з обласних чиновників 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності.

Хабарників зловили на гарячому під час отримання другого траншу в 250 тис. грн. Першу частину неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн вони отримали раніше.