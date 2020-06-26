В Харькове чиновник требовал взятку за разрешение установить детскую площадку

Начальник отдела администрации Холодногорского района Харькова требовал от предпринимателя взятку за разрешение на установку детской площадки.

О взяточнике в полицию сообщил предприниматель.

По его словам, чиновник требовал от него взятку в размере 6 тыс. грн в месяц за каждую площадку. Всего таких объектов планировалось два. Таким образом, ежемесячно начальник отдела администрации планировал получать 12 тыс. грн.

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Полиция задержала его по ст.208 УПК Украины после получения суммы от заявителя.

Похожий случай произошел в Харьковской области в начале года. Тогда заместитель мэра Мерефы требовал взятку в размере 128 тыс. грн у мужчины за выделение объекта недвижимости под детский дом.

Чтобы получить деньги он привлек посредника. Но впоследствии они оба были задержаны оперативниками управления стратегических расследований Харьковской области Нацполиции.