У Харкові чиновник вимагав хабар за дозвіл встановити дитячий майданчик

Начальник відділу адміністрації Холодногірського району Харкова вимагав від підприємця хабар за дозвіл на встановлення дитячого майданчика.

Про хабарника в поліцію повідомив підприємець.

За його словами, чиновник вимагав від нього хабар у розмірі 6 тис. грн на місяць за кожен майданчик. Всього таких об’єктів планувалося два. Таким чином, щомісяця начальник відділу адміністрації планував отримувати 12 тис. грн.

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Поліція затримала його за ст. 208 КПК України після отримання суми від заявника.

Схожий випадок стався в Харківській області на початку року. Тоді заступник мера Мерефи вимагав хабар у розмірі 128 тис.грн у чоловіка за виділення об’єкта нерухомості під дитячий будинок сімейного типу.

Щоб отримати гроші він залучив посередника. Але згодом вони обидва були затримані оперативниками Управління стратегічних розслідувань Харківської області Нацполіції.