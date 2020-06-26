PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Землетрясение на Закарпатье: два толчка в Тячевском и Иршавском районах

Землетрясение на Закарпатье, которое произошло в четверг, 25 июня, зафиксировали сразу в двух районах области.

Об этом говорится в сообщении Главного центра спецконтроля Государственного космического агентства Украины.

Так, источник землетрясения магнитудой 2,3 обнаружили в Иршавском районе, немного ниже он был на Тячевщине — 1,1.

Читайте: На Закарпатье паводок снес мост, ведущий к границе с Польшей

По словам специалистов, колебания были неощутимы для людей, поскольку источник находился на глубине более 5 км.

Землетрясения на Закарпатье происходят нередко: только в 2020 году колебания фиксировались 23 января, 19 и 28 апреля.

Между тем в начале июня произошли землетрясения Ивано-Франковской области магнитудой 3,2 балла.

Источник землетрясения был расположен в районе г. Долина на глубине 2 км.

Источник: Головний центр спеціального контролю ДКА

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка