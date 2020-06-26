Землетрясение на Закарпатье, которое произошло в четверг, 25 июня, зафиксировали сразу в двух районах области.

Об этом говорится в сообщении Главного центра спецконтроля Государственного космического агентства Украины.

Так, источник землетрясения магнитудой 2,3 обнаружили в Иршавском районе, немного ниже он был на Тячевщине — 1,1.

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По словам специалистов, колебания были неощутимы для людей, поскольку источник находился на глубине более 5 км.

Землетрясения на Закарпатье происходят нередко: только в 2020 году колебания фиксировались 23 января, 19 и 28 апреля.

Между тем в начале июня произошли землетрясения Ивано-Франковской области магнитудой 3,2 балла.

Источник землетрясения был расположен в районе г. Долина на глубине 2 км.

Источник: Головний центр спеціального контролю ДКА