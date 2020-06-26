Землетрус на Закарпатті, який стався у четвер, 25 червня, зафіксували одразу у двох районах області.
Про це йдеться у повідомленні Головного центру спецконтролю Державного космічного агентства України.
Так, джерело землетрусу магнітудою 2,3 виявили в Іршавському районі, трохи нижчою вона була на Тячівщині – 1,1.
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За словами фахівців, коливання були невідчутними для людей, оскільки джерело знаходилося на глибині понад 5 км.
Такі землетруси на Закарпатті стаються не вперше: лише за 2020 рік коливання фіксувалися 23 січня, 19 та 28 квітня.
Тим часом на початку червня сталися землетруси Івано-Франківській області магнітудою 3,2 бали.
Джерело землетрусу було розташоване в районі м. Долина на глибині 2 км.