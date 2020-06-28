Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть

Футболист бразильского клуба Флуминенсе Энрике выжил после падения его авто в 200-метровую пропасть.
Джип Land Rover во время полета несколько раз перевернулся.
Энрике получил незначительные травмы и был в сознании до момента приезда спасателей.
Сейчас спортсмен в больнице. Энрике не смог назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии.
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Энрике известный по выступлениям за бразильский клуб Крузейро. За команду он сыграл 250 матчей и дважды становился чемпионом страны.
Автобус упал с моста
Пассажирский автобус с 30 пассажирами упал с моста в центре Варшавы. Погиб один человек, 17 травмированы.
Влетел между опорами моста Грота-Ровецкого общественный транспорт маршрута №186.
Передняя часть упала с высоты пять метров, тогда как зад остался на мосту.
Источник: Globoe sporte
Фото: Globoe sporte