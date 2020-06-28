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Факты / Происшествия

Ни одной царапины. Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть

Футболист бразильского клуба Флуминенсе Энрике выжил после падения его авто в 200-метровую пропасть.

Джип Land Rover во время полета несколько раз перевернулся.

Энрике получил незначительные травмы и был в сознании до момента приезда спасателей.

Сейчас спортсмен в больнице. Энрике не смог назвать причины аварии, так как находился в шоковом состоянии.

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  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
  • Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть
Ни одной царапины. Футболист выжил после падения в 200-метровую пропасть / 3 фотографии

Энрике известный по выступлениям за бразильский клуб Крузейро. За команду он сыграл 250 матчей и дважды становился чемпионом страны.

Автобус упал с моста

Пассажирский автобус с 30 пассажирами упал с моста в центре Варшавы. Погиб один человек, 17 травмированы.

Влетел между опорами моста Грота-Ровецкого общественный транспорт маршрута №186.

Передняя часть упала с высоты пять метров, тогда как зад остался на мосту.

Источник: Globoe sporte

Фото: Globoe sporte

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