(Українська) У Варшаві автобус з пасажирами впав з мосту і розламався навпіл - є жертви

Пассажирский двухсекционный автобус упал с моста в центре Варшавы.
В салоне находилось 30 пассажиров — один человек погиб, 17 травмированы.
Общественный транспорт маршрута №186 упал с моста Грота-Ровецкого.
Глава МОЗ Польши Лукаш Шумовской сообщил, что пятеро людей находятся в тяжелом состоянии.
Транспортное средство разломился пополам — передняя часть упала с высоты пять метров, тогда как зад остался на дороге.
Читайте: В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли 2 человека, один в больнице
ДТП автобуса с 70 детьми
В Чехии в аварию попал автобус, который вез 70 детей. Один из подростков получил тяжелые травмы, шесть — травмы средней тяжести. Еще 62 ребенка имеют легкие ранения.
Водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. По предварительным данным у него ответили руль. По другой версии — он заснул.
Фото: Interia Fakty