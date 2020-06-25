(Українська) У Варшаві автобус з пасажирами впав з мосту і розламався навпіл - є жертви

Пассажирский двухсекционный автобус упал с моста в центре Варшавы.

В салоне находилось 30 пассажиров — один человек погиб, 17 травмированы.

Общественный транспорт маршрута №186 упал с моста Грота-Ровецкого.

Глава МОЗ Польши Лукаш Шумовской сообщил, что пятеро людей находятся в тяжелом состоянии.











В Варшаве автобус с пассажирами упал с моста и разломался пополам — есть жертвы / 3 фотографии

Транспортное средство разломился пополам — передняя часть упала с высоты пять метров, тогда как зад остался на дороге.

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ДТП автобуса с 70 детьми

В Чехии в аварию попал автобус, который вез 70 детей. Один из подростков получил тяжелые травмы, шесть — травмы средней тяжести. Еще 62 ребенка имеют легкие ранения.

Водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. По предварительным данным у него ответили руль. По другой версии — он заснул.

Фото: Interia Fakty