PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Жена депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову

Жена депутата Николаевского областного совета погибла утром 29 июня, выстрелив себе в голову из травматического оружия.

О гибели 33-летней женщины в полицию сообщил ее муж, который в момент выстрела находился в помещении.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Правоохранители начали расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

СМИ пишут, что погибшая Кристина Ивануна – жена 34-летнего депутата Батькивщины Игоря Ивануны.

Читайте: Предупреждал коллег: известный педагог застрелился на Полтавщине

В мае застрелился депутат Давыденко

23 мая 2020 года мертвым в своем офисе обнаружили депутата Верховной Рады Валерия Давыденко.

Его тело нашли с пулевым ранением в висок в туалете офиса.

Коллеги Давыденко утверждают, что причин покончить с собой у погибшего не было, но камеры показали, что в помещении кроме него никого не было.

В полиции открыли уголовное дело по статье умышленное убийство, но склоняются к версии самоубийства.

Источник: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка