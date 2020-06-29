Жена депутата Николаевского областного совета погибла утром 29 июня, выстрелив себе в голову из травматического оружия.

О гибели 33-летней женщины в полицию сообщил ее муж, который в момент выстрела находился в помещении.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Правоохранители начали расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

СМИ пишут, что погибшая Кристина Ивануна – жена 34-летнего депутата Батькивщины Игоря Ивануны.

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В мае застрелился депутат Давыденко

23 мая 2020 года мертвым в своем офисе обнаружили депутата Верховной Рады Валерия Давыденко.

Его тело нашли с пулевым ранением в висок в туалете офиса.

Коллеги Давыденко утверждают, что причин покончить с собой у погибшего не было, но камеры показали, что в помещении кроме него никого не было.

В полиции открыли уголовное дело по статье умышленное убийство, но склоняются к версии самоубийства.