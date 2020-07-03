На оккупированной Луганщине мужчина убил двух боевиков и взорвал их машину

В оккупированном городе Ровеньки Луганской области, местный житель подорвал гранатой машину боевиков из так называемой народной милиции ”ЛНР”. Перед этим он зарезал терориста и застрелил из автомата другого.

В той же день боевики приехали, чтобы задержать его, но мужчина подорвал в их авто гранату, рассказал блогер Денис Казанский у себя в Twitter.

На видео видно, как мужчина подбежал к автомобилю и забросил внутрь гранату.

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В Ровеньках “полиция ЛНР” нагрянула домой к “ветерану ополчения” и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал “полицейских” гранатой. Итог — два трупа. Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020

Историю с ликвидацией боевиков подтверждают боевики.

Убитые в 2014-2015 годах принимали участие в боевых действиях против Украины.

Боевики обстреляли Авдеевку

Два дома сгорели после обстрела садового комплекса на окраине Авдеевки Донецкой области.

Всадили из 120-мм минометов. Одна из мин попала в дом на массиве Лесная сказка. Дом вспыхнул, и пламя перекинулось на соседний дом.

3 июля на фронте зафиксировали 10 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Один военный ранен.

Источник: Денис Казанский